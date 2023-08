Rdc: Licheri (M5s), ‘su truffe Calderone conferma che avevamo ragione noi’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Durante l’informativa di ieri pomeriggio al Senato, la ministra Calderone ha confermato ciò che il M5S sostiene da tempo: questo governo ha cancellato il reddito di cittadinanza sulla base di una furia ideologica amplificata dalla grancassa di una certa stampa ma sganciata dai numeri reali. Sempre ieri l’Inps ci ha informati che l’Rdc è costato in tutto 31,5 miliardi; secondo la ministra, che ha citato i controlli effettuati dalla guardia di finanza, i contributi indebitamente percepiti o indebitamente richiesti sono stati pari a 506 milioni di euro, vale a dire l’1,6% dell’intero importo. Per fare dei paragoni: le truffe sulla Naspi sono state pari al 4% del totale e quelle sulle pensioni di invalidità al 6%. Se dovessimo seguire il ragionamento di questo esecutivo, dunque, andrebbero eliminate con un tratto di penna tanto l’indennità di disoccupazione quanto le stesse pensioni di invalidità”. Lo afferma in una nota Ettore Licheri, senatore del Movimento 5 stelle. “Se Meloni & co. pensano di guidare il Paese con la pancia e non con la testa c’è da essere seriamente preoccupati. Sul reddito di cittadinanza occorre un atto di responsabilità e un’immediata marcia indietro. Il governo ascolti il nostro appello prima che sia troppo tardi”, conclude l’esponente pentastellato.