Rdc: Marattin (Iv), ‘sostituito da due misure e ci sono imprese che non trovano lavoratori’

Agosto 14, 2023

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Il reddito di cittadinanza è stato sostituito da due sussidi diversi, che costano un po’ meno alle casse pubbliche. Ma il punto è un altro: in Italia abbiamo imprese che non trovano lavoratori, e persone che non trovano lavoro. Serve una rivoluzione nelle politiche attive, possibile solo se riportiamo la materia ‘lavoro’ a livello centrale”. Lo scrive su Twitter Luigi Marattin, deputato di Italia viva, a corredo di un video in cui spiega i problemi del mondo del lavoro.