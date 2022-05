Rdc: Marcucci, ‘Salvini vuole cambiarlo ma lo ha votato’

Maggio 25, 2022

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Salvini si è dimenticato che il reddito di cittadinanza diventò legge con il sì determinante della Lega e dello stesso Salvini. Per il leader della Lega oggi è facile dire che il provvedimento va profondamente cambiato. In Italia abbiamo sicuramente necessità di una legge che dia un sostegno alle persone in difficoltà economica, ma sul versante della ricerca del lavoro, il reddito di cittadinanza in questi anni ha mostrato limiti evidenti”. Così il senatore del Pd, Andrea Marcucci.