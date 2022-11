Novembre 22, 2022

Roma, 22 nov (Adnkronos) – Sul reddito di cittadinanza “vedo forze politiche che chiamano la piazza, bene. Ma chi lo ha pensato, lo ha immaginato come uno strumento con cui lo Stato deve occuparsi delle persone da 18 a 60anni? Evidentemente non ha funzionato come doveva. O alcuni pensavamo che ci sono persone di cui lo Stato si occupa all’infinito? Lo Stato aiuta trovando un posto di lavoro e migliorando la condizione di queste persone”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni.