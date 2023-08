Rdc: Montaruli (Fdi), ‘da Conferenza Stato-Regioni attenzione nei confronti dei fragili’

Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Positiva la Conferenza Stato-regioni convocata dal ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, sul reddito di cittadinanza e le misure di supporto all’occupazione per le persone occupabili. Grazie all’assegno di inclusione il supporto nei confronti dei fragili diventa reale. Per intervenire in questa direzione, in modo rapido ed efficace, occorre un dialogo costante tra governo centrale, regioni e comuni. Il trasferimento dei dati sul reddito di cittadinanza suddiviso per regione rappresenta, infatti, senza dubbio, uno strumento indispensabile da un lato per concentrare risorse e aiuti verso chi davvero ha bisogno e, dall’altro, per intercettare i precettori di reddito di cittadinanza occupabili affinché possano avere accesso a percorsi di formazione che ne facilitino l’accesso al mondo del lavoro”. Così Augusta Montaruli, deputata e vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Mentre le opposizioni fanno polemica sulla propria misura fallimentare, il governo è al lavoro per correggere il tiro rispetto agli errori del passato”, conclude Montaruli.