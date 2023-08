Rdc: Nastri (Fdi), ‘minacce a Meloni inquietanti, responsabili siano presto individuati’

Agosto 30, 2023

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Massima solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le gravissime minacce ricevute via social in vista della sua visita di domani a Caivano. L’esplosione di odio e di aggressività nella rete nei confronti del nostro premier e dei membri del governo ha raggiunto livelli inquietanti, auspico che i responsabili di queste inaccettabili minacce vengano al più presto individuati e consegnati alla giustizia”. Lo dichiara Gaetano Nastri, senatore questore di Fratelli d’Italia.