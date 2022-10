Rdc: Orlando, ‘Meloni realista, non credo lo eliminerà in questo momento’

Ottobre 27, 2022

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Non lo so cosa farà Meloni” sul reddito di cittadinanza, “penso che ne parlerà molto ma alla fine, in una fase come questa, privarsi dell’unico strumento di contrasto alla povertà assoluta è estremamente pericoloso. Siccome mi sembra, al di là dei proclami, che la Meloni sia particolarmente cauta nella sostanza, mi sembra che ai roboanti proclami della campagna elettorale siano seguite posizione molto mainstream, mi pare che nessuno in questo momento abbia convenienza ad andare ad inasprire”. Lo ha affermato Andrea Orlando, del Pd, ospite di ‘Omnibus’ su La7.