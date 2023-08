Rdc: Procaccini e Fidanza (Fdi- Ecr), ‘solidarietà a Meloni per minacce ricevute’

Agosto 30, 2023

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le minacce ricevute a seguito dell’annuncio della sua visita di domani a Caivano. La sua presenza domani testimonia l’attenzione che il governo italiano ha nei confronti di questi territori che per troppo tempo sono stati lasciati nell’illegalità e nella violenza. Dopo questo grave episodio ci auguriamo ora una presa di posizione di chiara condanna da parte di tutte le forze politiche”. Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr, Nicola Procaccini, e il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.