Rdc: Renzi, ‘per combattere la povertà serve creare lavoro non sussidi’

Maggio 25, 2022

Roma, 25 mag (Adnkronos) – “Il lavoro va pagato meglio ma ci deve essere, deve essere la base della nostra società: non si può continuare a mettere 21 miliardi in reddito di cittadinanza” . Lo ha detto Matteo Renzi presentando ‘il Mostro’ a Genova.

“Per combattere la povertà serve la capacità di creare lavoro, non sussidi. Io sono contro la povertà ma non si esce dalla povertà dando un sussidio -ha spiegato il leader di Iv-. Se c’è un problema demografico in Italia è anche e soprattutto perché non esiste e non si crea abbastanza lavoro. I nostri ragazzi devono essere educati a diventare cittadini del mondo e scommettere su formazione e merito”.