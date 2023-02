Febbraio 28, 2023

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Sul reddito di cittadinanza la Meloni aveva promesso di cancellare tutto. Per adesso ha cancellato solo le norme contro le truffe. Per un errore nella scrittura del testo, infatti, il Governo ha fatto un regalo ai furbetti del reddito. Dice che cercheranno di recuperare. I populisti sono bravi a scrivere i post sui social, ma non le leggi in Gazzetta Ufficiale”. Lo sottolinea Matteo Renzi nella Enews.