Rdc: Ricciardi (M5S), ‘macelleria sociale fatta per furore ideologico’

Luglio 31, 2023

Roma, 31 lug. – (Adnkronos) – “Eravate pronti per la macelleria sociale”. Così Riccardo Ricciardi (M5S), intervenendo in Aula alla Camera, va all’attacco del governo dopo il ‘blitz’ sul reddito di cittadinanza. “Non vi rendete conto che la miseria è una tragedia, dovreste guardarvi allo specchio. Far sì che milioni di uomini e donne non abbiano più a che mettere insieme il pranzo con la cena e lo sappiano con un sms è una roba vergognosa non degna di un paese civile. E la vergogna è che lo avete fatto solo per furore ideologico, per colpire la misura del M5S. State cambiando il paese partendo dai più deboli e colpendo i più deboli. Avete tutto il nostro disprezzo politico e dovreste sentire tutta la vostra vergogna”, conclude