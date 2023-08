Rdc: Ronzulli (Fi), ‘bene Calderone, Pd e M5s soffiano sul fuoco del malessere’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Quello che sta accadendo in queste ore è particolarmente grave perché i leader dei più importanti partiti di opposizione soffiano sul fuoco del malessere fomentando lo scontro sociale. Ci sono manifestazioni di piazza ad hoc, con minacce indirizzate al presidente del Consiglio al quale va la mia solidarietà e di tutto il gruppo di Forza Italia”. Lo ha detto in aula la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, intervenendo in dichiarazione di voto dopo l’informativa del ministro Calderone sul reddito di cittadinanza. “E se questo atteggiamento – ha proseguito – in fondo non ci stupisce da parte del Movimento 5Stelle, da sempre professionista del clientelismo, fa invece specie che arrivi dal Pd con toni apocalittici, pari ai toni di segno opposto che il Pd usò nel 2018 quando il reddito di cittadinanza venne approvato”.

“Dicevamo che una misura di questo tipo non avrebbe fatto altro che aumentare il lavoro nero, che unificare sotto lo stesso strumento il destino di chi era abile al lavoro e di chi invece non lo era sarebbe stato un grave errore, oltre che molto discriminante. Dicevamo che l’Rdc avrebbe disincentivato culturalmente soprattutto i più giovani a cercare un posto di lavoro. Dicevamo che le maglie erano troppo larghe e che si sarebbero verificate truffe e raggiri ai danni dello Stato e dei contribuenti che pagano le tasse. Ebbene, a distanza di quattro anni, non soltanto possiamo dire che queste previsioni si sono rivelate del tutto fondate, ma possiamo rivendicare con orgoglio che Forza Italia non ha mai cambiato idea. La pensavamo così allora e la pensiamo così anche oggi”, ha concluso Ronzulli.