Rdc: Russo (Fdi), ‘maxi truffa nel palermitano, conferma danno della misura’

17 Luglio 2024

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Un ringraziamento ai Carabinieri della Stazione di Monreale, del Nucleo Operativo e del Nucleo Ispettorato del lavoro per il prezioso lavoro che ha portato a smascherare una truffa milionaria ai danni dello Stato: 341 ‘furbetti’ del Reddito di cittadinanza. L’ennesimo episodio che conferma la giusta scelta del governo Meloni di porre fine ad una misura esclusivamente assistenzialista che non ha fatto altro che generare sperequazioni e truffe, senza contribuire in alcun modo né allo sviluppo né alla crescita dell’occupazione”. Lo dichiara il senatore di Fratelli Raoul Russo, componente della commissione Lavoro in Senato.