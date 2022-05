Rdc: Salvini, ‘sospensione sacrosanta, non funziona e va corretto’

Maggio 16, 2022

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Il reddito di cittadinanza “è uno strumento che va quantomeno corretto, c’è tanta gente che in Italia purtroppo non può lavorare e non può essere dimenticata, ma il problema è che” il rdc “è uno strumento che alimenta il lavoro nero e incentiva chi non vuole lavorare ad andare anche nel meso di maggio da chi offre un posto di lavoro nel commercio, nel turismo, nell’agricoltura a dire: ‘vengo 3 giorni in nero, non chiedermi un contratto altrimenti perdo il reddito’. Quindi ne parlerò domani con i sindacati, anche una sospensione del rdc per permettere alla gente di lavorare e pagare le tasse è sacrosanto, sicuramente così com’è non funziona”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini lasciando Palazzo Chigi.