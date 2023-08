Rdc: Scalfarotto (Iv), ‘andava superato ma dal governo una gestione inaccettabile’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Il reddito di cittadinanza è una misura fallimentare e andava superato. Ma prima di eliminarlo la ministra avrebbe dovuto essere sicura che tutto fosse già perfettamente funzionante. Mandare quell’sms senza avere pronto e operativo uno strumento alternativo, e la sciatteria che ha caratterizzato la comunicazione a chi con quella misura vive, sono la dimostrazione di quanto questo governo sia inadeguato a gestire il paese”. Lo ha detto il senatore di Italia viva Ivan Scalfarotto in aula nell’intervento dopo l’informativa della ministra del lavoro Calderone sul reddito di cittadinanza.

“La ministra – ha proseguito Scalfarotto – sarebbe dovuta venire in Parlamento a spiegare cosa sta succedendo nel Paese, dopo che si è creata una situazione che il governo non era pronto a gestire. E non a ricordare che alcune forze politiche, suppongo il Pd, hanno cambiato idea. Anche perché anche la Lega ha cambiato idea”.

“Questa sciagurata misura, che ha incoraggiato l’assistenzialismo, ha però creato aspettative. Non può far mandare un sms e dire ‘arriverderci e grazie’ senza pensare alle conseguenze. È mancato il rispetto per le persone”, ha concluso il senatore di Italia viva.