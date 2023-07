Rdc: Scotto (Pd), ‘governo riferisca subito in Parlamento’

Luglio 31, 2023

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Quanto sta avvenendo in queste ultime ore, con il governo che scarica sui sindaci l’onere di farsi carico delle 169mila famiglie che hanno ricevuto l’sms con l’indicazione che da agosto non riceveranno più il reddito di cittadinanza, è indecoroso per le istituzioni repubblicane. Il governo deve venire urgentemente in Parlamento per spiegare come intende affrontare questa emergenza. Con quali risorse, personale e strutture, il governo pensa che i comuni possano gestire questa situazione? Quali misure di sostegno agli enti locali l’esecutivo ritiene necessarie attivare? La maggioranza e il governo delle destre lo devono spiegare al Paese. Basta giocare a nascondino dinnanzi a chi dalla sera alla mattina si è ritrovato senza alcuna forma di aiuto economico”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.