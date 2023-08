Rdc: Speranzon (Fdi), ‘minacce a Meloni effetto di chi soffia su disagio sociale’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Gli effetti rovinosi di chi continua a soffiare sul disagio sociale si sono manifestati stamattina a Napoli, dove alcune persone, scese in piazza per protestare contro la modifica del reddito di cittadinanza, per altro annunciata mesi fa, hanno intonato sinistre minacce al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni”. Lo dichiara il senatore Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia a Palazzo Madama.

“La condanna di questo vergognoso episodio di tipica matrice intollerante comunista – aggiunge -, rappresenterebbe un minimo gesto di civiltà da parte delle opposizioni, che tuttavia inviterei, per evitare che la situazione sociale possa degenerare, a smettere di strumentalizzare il disagio dei meno abbienti invocando fallimentari misure assistenzialiste che hanno come squallido obiettivo il permanere di condizioni di povertà in cambio di consenso elettorale per qualche centinaio di euro al mese”. “Noi, in coerenza con il mandato ricevuto dagli italiani, continueremo a perseguire l’unica strada che può consentire di dare dignità a chi non è occupato: avere un lavoro. I dati confermano che il governo Meloni sta andando nella direzione giusta: cresce il numero degli occupati e diminuisce il tasso di disoccupazione giovanile e femminile. Il fallimento delle politiche assistenzialiste è sotto gli occhi di tutti noi lavoriamo per creare nuove opportunità per gli italiani”, conclude Speranzon.