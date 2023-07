Rdc: Speranzon (Fdi), ‘Tridico e M5S lo difendono, dimenticati sprechi e truffe?’

Luglio 29, 2023

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Mentre l’Unione europea promuove il governo sul Pnrr e in settimana ci apprestiamo a varare una riforma del fisco attesa dagli anni 70, in Italia c’è chi rimpiange il reddito di cittadinanza. Sono gli orfani dell’assistenzialismo di Stato, cioè Tridico e il M5S, che probabilmente si sono già dimenticati gli sprechi e le truffe milionarie. Dei criminali e delinquenti che hanno goduto dei benefici di un sistema che ha dato soldi a pioggia. Il governo Meloni è stato costretto a intervenire mettendo fine a questo assistenzialismo di Stato e garantendo soltanto a coloro che davvero sono in difficoltà aiuti e sostegni. Come conferma la card ‘Dedicata a te’ che, senza creare effetti perversi, aiuta le famiglie a basso reddito dal peso dell’inflazione e dal caro prezzi. Una misura che i numeri confermano sia un successo. La verità è che grazie al centrodestra il lavoro è tornato a essere centrale, come peraltro confermano i dati dell’occupazione che con noi al governo ha ripreso a crescere”. Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Raffaele Speranzon.