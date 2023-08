Rdc: Zurzolo (Fdi), ‘attacchi a Calderone non nasconderanno fallimento della misura’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Gli attacchi al ministro Marina Calderone non nasconderanno il fallimento del reddito di cittadinanza che gli elettori hanno già bocciato alle ultime elezioni. Chi ha fatto confluire in un’unica soluzione tutti i soggetti in difficoltà economica senza alcun tipo di distinguo ancora non si rende conto del disastro cha ha provocato su un’intera generazione di giovani lavoratori. Chi è stato illuso dal facile ‘reddito di Stato’, preferendo il divano di casa alle fondamentali prime esperienze professionali ora vive un’emergenza che il governo sta prontamente cercando di affrontare, come confermano i dati sulla crescita dell’occupazione forniti dall’Istat”. Così la deputata di Fratelli d’Italia Immacolata Zurzolo.