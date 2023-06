Real Madrid, ufficiale Bellingham: contratto di 6 anni

Giugno 14, 2023

Madrid, 14 giu. (Adnkronos) – Jude Bellingham è ufficialmente un nuovo calciatore del Real Madrid. Il centrocampista inglese 19enne, cresciuto nella zona di Birmingham, si accaserà alla corte di Carlo Ancelotti per una cifra vicina ai 103 milioni di euro e firmerà un contratto che lo legherà ai Blancos per 6 stagioni. Lo annuncia il club di Madrid con un comunicato sul sito ufficiale.

“Real Madrid CF e Borussia Dortmund hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del giocatore Jude Bellingham, che ha firmato con il nostro club per le prossime sei stagioni. Domani, giovedì 15 giugno, alle ore 12.00 al Real Madrid City, si svolgerà la cerimonia di presentazione di Jude Bellingham come nuovo giocatore del Real Madrid. Successivamente, Jude Bellingham apparirà davanti ai media”, si legge nel comunicato diramato dal Real Madrid sul proprio sito.

“È stato un onore indossare la maglia (del Dortmund, ndr) così tante volte, in momenti felici e di difficoltà. Anche se non vedo l’ora che arrivi la mia prossima destinazione, non dimenticherò mai il viaggio che ho fatto per arrivarci. Una volta del Borussia, sempre del Borussia”. Lo ha detto Jude Bellingham. L’inglese si era trasferito al Borussia Dortmund dal club giovanile inglese Birmingham City nel 2020. Durante il suo periodo con la squadra tedesca, Bellingham è diventato un giocatore chiave con 132 presenze, 24 gol e 25 assist, spiega il comunicato del Borussia Dortmund sul proprio sito ufficiale.

In giallonero ha vinto la Coppa di Germania nel 2021 ed è stato recentemente nominato giocatore della stagione della Bundesliga appena conclusa, in cui il Dortmund ha perso lo scudetto contro il Bayern Monaco all’ultima giornata. “Ringraziamo Jude per tre anni pieni di passione al Borussia Dortmund. È stato un periodo fantastico insieme”, ha dichiarato il Ceo dei gialloneri Hans-Joachim Watzke. “I nostri ringraziamenti vanno anche al Real Madrid per le trattative sempre leali e costruttive”. Bellingham ha saltato le ultime partite della stagione a causa di un infortunio che lo sta anche tenendo fuori dalle prossime qualificazioni a Euro 2024 dell’Inghilterra, permettendo così la sua presentazione a Madrid questa settimana.