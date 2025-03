realme e i giovani talenti su TikTok: la campagna ‘Night Light’ per la Serie 14 Pro

3 Marzo 2025

(Adnkronos) – realme, marchio in rapida ascesa nel panorama globale degli smartphone, ha presentato la Serie 14 Pro al Mobile World Congress di Barcellona. La presentazione ufficiale ha introdotto sul mercato una linea di dispositivi destinata a ridefinire gli standard qualitativi della fascia media, grazie all’introduzione di funzionalità precedentemente esclusive dei segmenti premium. La Serie 14 Pro si distinguerà per l’innovativo sistema a triplo flash, una novità assoluta nel settore, progettato per elevare significativamente la qualità delle immagini catturate in condizioni di scarsa illuminazione. Questa tecnologia, denominata “MagicGlow”, promette di rivoluzionare la fotografia notturna, consentendo di ottenere risultati paragonabili a quelli di uno studio fotografico professionale.

Un’ulteriore peculiarità della serie è la scocca che cambia colore, in base alla temperatura, caratteristica che si estende all’intera gamma. Il lancio sarà accompagnato da una campagna di marketing digitale sulla piattaforma TikTok, identificabile tramite gli hashtag #realme14ProSeries e #realmesmartphone. L’iniziativa si concentrerà sulle capacità fotografiche avanzate del modello 14 Pro+, con particolare enfasi sui ritratti notturni. La

campagna, che prenderà ufficialmente il via il 3 marzo, mira a dimostrare come la tecnologia realme possa trasformare la fotografia in condizioni di scarsa luminosità in un’opportunità creativa.

La realizzazione dei contenuti video ha visto la collaborazione di tre registi e fotografi emergenti – Umberto Buglione, Giovanni De Chiara e Lorenzo Fiale – e il coinvolgimento di dodici influencer provenienti dai settori lifestyle, beauty e fashion. Attraverso una serie di storie visive ambientate in contesti notturni diversificati, quali club, scenari urbani illuminati e momenti di preparazione personale, la campagna intende catturare l’essenza della vita notturna, trasformandola in un palcoscenico dinamico. Le riprese si sono svolte in diverse location milanesi, tra cui i locali Tombon, Cimmino e Apollo, il Moonlight Club (MB), oltre a sessioni esterne nel cuore di Milano.

I tre registi hanno espresso apprezzamento per l’approccio aperto di realme, che ha concesso loro ampia libertà creativa, permettendo di esplorare soluzioni visive innovative. Victoria Xi, Chief Marketing Officer di realme Italia, ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel supportare

il talento emergente, in linea con la visione del marchio di promuovere creatività e innovazione. La Serie 14 Pro rappresenta un significativo passo avanti per realme, consolidando la sua posizione di leader nell’innovazione tecnologica applicata alla fotografia mobile e al design. La campagna “14 Pro Series Night Light” non solo celebra le caratteristiche uniche dei nuovi dispositivi, ma invita anche gli utenti a esplorare nuove

dimensioni espressive nella cattura della vita notturna, supportati da una tecnologia all’avanguardia e da una visione artistica condivisa.