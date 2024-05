ReBuild 2024, Conci (Trentino Sviluppo): “Sostenere lo sviluppo territoriale”

15 Maggio 2024

Riva del Garda (TR), 15 mag. – (Adnkronos) – “Sosteniamo lo sviluppo territoriale e lo facciamo affiancando le imprese nel loro percorso di insediamento in Trentino, fornendo loro immobili e spazi produttivi e, in un secondo momento, attraverso attività legate allo sviluppo del business”. A dirlo è Arianna Conci, startup tutor di Trentino Sviluppo, durante la decima edizione di ReBuild, la fiera dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito, in svolgimento al Centro congressi di Riva del Garda il 14 e 15 maggio 2024. Conci entra nel dettaglio della propria attività: “Aggiungiamo servizi di fund-rising, di finanza agevolata e di internazionalizzazione, in un lavoro piuttosto variegato”. Come dice anche il nome di Trentino Sviluppo, la vocazione è anche per “il sostegno delle start up in Trentino e attività che hanno a che fare con la sensibilizzazione di un certo tipo di cultura d’impresa. Fino poi alla formazione, all’accelerazione al go to marketing – illustra Conci – Il nostro segmento, per ora e vista la maturità dell’ecosistema trentino, è quello dell’early stage. La speranza è quella di proseguire in questa direzione e riuscire poi a supportare un ecosistema che sia in grado anche di guidare le start up un passo più avanti – conclude – C’è un forte focus sul biotech, nell’ambito energy ed economia circolare, sulle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico”.