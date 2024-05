ReBuild 2024, Petroni(Confindustria Assoimmobiliare): “Diverse sfide attendono settore”

15 Maggio 2024

Riva del Garda (Tr), 15 mag. – (Adnkronos) – “Il settore immobiliare deve affrontare diverse sfide nei prossimi anni, dalle dinamiche demografiche che stanno cambiando la domanda di prodotto immobiliare, alla transizione digitale e green. Sono sfide che sicuramente impegneranno il settore”. Lo dice Davide Albertini Petroni, presidente di Confindustria Assoimmobiliare, durante ReBuild – Meeting the next built environment, al Centro congressi di Riva del Garda. Per Petroni, la sfide verranno affrontate attraverso la “contaminazione del settore immobiliare con altri settori e con accorciamento della filiera. Il prodotto immobiliare viene costruito attraverso diverse fasi della progettazione, la costruzione e la gestione successiva si dovranno iniziare a parlare sin dall’inizio. Questo è una sfida che noi come associazione stiamo affrontando con un continuo rapporto con le istituzioni e all’interno dell’associazione attraverso un percorso di formazione per evolvere tutto il sistema”.