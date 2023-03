Reddito cittadinanza, Di Battista: “Tagliato e rinominato per fare cassa”

Marzo 7, 2023

Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – “Il governo degli ex-sovranisti per fare cassa e rimediare 3 miliardi di euro, taglia di un terzo il reddito di cittadinanza e gli cambia nome. Con quei soldi ci finanzierà una ‘misuretta’ tanto per far credere ai boccaloni di aver rispettato almeno una promessa elettorale. Ed il cambio di nome serve per far credere ad altri boccaloni (quelli convinti che i problemi italiani fossero legati al Rdc) di aver abolito il reddito. Cosa che, evidentemente, non possono fare”. Così su Facebook Alessandro Di Battista.

“Ovviamente – aggiunge – chi ci va di mezzo sono altri disgraziati. Quelli costretti a scegliere tra saltare i pasti o accettare un lavoro in un call center a 540 euro al mese. Il tutto nel bel mezzo di una tempesta economica e sociale dovuta anche all’incapacità (anzi al terrore) degli ex-sovranisti di abbandonare la linea Nato-Ue che sta impoverendo l’Europa e distruggendo l’Ucraina. Gli ex-sovranisti questo sono. Forti con i deboli e vassalli (o valletti) davanti a Biden o addirittura davanti ad Ursula. Madre mia che fine ingloriosa!”