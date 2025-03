Referendum: 10 marzo conferenza stampa Landini e Magi a vigilia incontro a Chigi

5 Marzo 2025

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Si terrà lunedì 10 marzo, alla vigilia dell’incontro a palazzo Chigi tra i comitati promotori dei referendum su lavoro e cittadinanza e il Governo, una conferenza stampa con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, per il Comitato referendum sul lavoro, e il segretario di +Europa Riccardo Magi, presidente del Comitato promotore del referendum sulla cittadinanza. Appuntamento alle ore 15 presso la sede della Stampa Estera, in via del Plebiscito 102, Roma”. Si legge in una nota.

La conferenza stampa sarà l’occasione per ribadire l’urgenza di azioni volte a garantire la massima informazione e partecipazione dei cittadini al voto referendario della prossima primavera, così come già richiesto da Landini e Magi in una lettera inviata il 15 febbraio scorso alla Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, nella quale si faceva richiesta formale di incontro.