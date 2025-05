Referendum: Barelli (Fi), ‘resa dei conti nel Pd, noi non partecipiamo’

6 Maggio 2025

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Noi non vogliamo entrare nelle battaglie interne del Pd né vogliamo agire attraverso referendum quando possiamo farlo con la legge. Per questo non riteniamo di chiedere a nessuno di andare a votare”. Lo dice il capogruppo di FI alla Camera Paolo Barelli al Corriere della sera.

“Ci sembra abbastanza evidente come su 3 dei 5 quesiti, quelli legati alle politiche e al Jobs act, si stanno cercando di regolare conti in quel partito. Era una legge di Renzi quando era premier, e oggi lo stesso leader di Italia viva vorrebbe tornare ad allearsi col Pd il cui vero capo politico però, ovvero Landini, non vuole farlo tornare. La Schlein sta a guardare mentre Landini fa la sua campagna elettorale per prendersi il partito, questo è…”, prosegue.

“Noi non partecipiamo, non ci interessa. Ci sembra siano solo quesiti strumentali, se si deve agire si fa in altro modo. E non c’è nulla di male nel non votare”, dice ancora Barelli.