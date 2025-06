Referendum: Boccia, ’15 mln al voto per altra idea lavoro, grande risultato’**

9 Giugno 2025

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Quindici milioni di italiani hanno partecipato dicendo con chiarezza che le politiche del lavoro del governo non vanno e danno una indicazione chiara. Io penso che sia un grande risultato. In 15 milioni hanno detto che hanno un’altra idea di lavoro, che non vogliono più un lavoro precario e chiedono che il Parlamento apra un dibattito su questo,”. Lo dice il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, al Tg1.