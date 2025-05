Referendum: Bonelli, ‘da destra sabotaggio democrazia, votiamo 5 sì’

12 Maggio 2025

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “A meno di un mese dal referendum dell’8 e 9 giugno, nessuno ne parla, mentre assistiamo a un’inqualificabile campagna per l’astensione da chi ha messo in ginocchio questo Paese. I quesiti referendari sono stati praticamente cancellati dal dibattito pubblico e televisivo, come se non esistessero”. Lo dice Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Eppure si vota su questioni fondamentali: il lavoro, la cittadinanza, i diritti di chi vive e lavora in questo Paese. Di fronte a questo silenzio preoccupante, c’è anche chi, come il Presidente del Senato Ignazio La Russa, ha deciso di fare campagna per l’astensione. È un fatto grave: parliamo della seconda carica dello Stato che invita apertamente a non esercitare un dovere civico sancito dall’articolo 48 della Costituzione”.

“La destra ha paura del voto delle persone, perché teme che i cittadini si esprimano in favore di più diritti, più tutele, più giustizia. Si vota su temi che riguardano la vita concreta di milioni di persone: il diritto al lavoro, la tutela contro i licenziamenti ingiusti, la cittadinanza per chi è nato e cresciuto in Italia. Si vota per un’Italia più giusta, più inclusiva, più rispettosa dei diritti. E cosa fa questa destra oscurantista? Chiede agli italiani di non votare. Perché ha paura. L’8 e 9 giugno votiamo 5 sì per difendere i diritti fondamentali e affermare che la democrazia si esercita, non si boicotta”, conclude.