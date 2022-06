Giugno 1, 2022

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Per rompere questo muro di silenzio, abbiamo deciso di mettere in atto un’iniziativa forte ma non violenta, uno sciopero della fame che partirà da questa notte a mezzanotte”. Così Roberto Calderoli in una conferenza stampa sui referendum del 12 giugno nella sede dei Radicali. “O crolla il muro del silenzio o andrò avanti fino al giorno 12 o finché resterò in piedi. Credo che dobbiamo dare un messaggio forte”.