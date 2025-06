Referendum: Ciani, ‘destra rispetti cittadini votanti’

9 Giugno 2025

Roma, 9 giu (Adnkronos) – “Leggo commenti entusiasti e dileggianti da parte di esponenti della destra a commento dei risultati dei referendum. Li invito a portare grande rispetto per i cittadini che hanno deciso di votare nonostante i partiti di governo invitassero a non farlo!”. Lo dice Paolo Ciani, vicecapogruppo Pd-Idp alla Camera e segretario dì Demos.

“Peraltro ricordo che i circa 14 milioni di persone che hanno “disubbidito” alla destra, sono comunque di più dei circa 12 milioni che votandoli li hanno mandati al Governo nel 2022. I referendum non hanno raggiunto il quorum e chi tra noi li ha sostenuti non può che essere dispiaciuto. Trattavano di argomenti importanti e un italiano su tre ha comunque voluto dire la sua. Ringrazio loro e tutti quelli che si sono impegnati. La limitata partecipazione al voto in democrazia è un campanello d’allarme preoccupante, di cui non vedo come rallegrarsi”, aggiunge.