Referendum: Conte rilancia post Meloni del 2016, ‘ti sei smentita con scarsa dignità’

10 Giugno 2025

Roma, 10 giu (Adnkronos) – “Il partito di Meloni, indirizzato dal fido Fazzolari, esulta trionfalmente e denigra chi ha fatto la battaglia per il referendum per rivendicare più diritti ai lavoratori. Meritano una risposta: la migliore l’ha scritta proprio Giorgia Meloni, nel 2016”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte, pubblicando un vecchio post della Meloni.

“Sono trent’anni che bramavi il potere e una volta che l’hai ottenuto, anche sull’istituto referendario, tra trucchi e inviti dei tuoi sodali ad andare al mare, ti sei smentita, con scarsa dignità. Prendere in giro milioni di italiani non è comportamento consono a un Presidente del Consiglio. Neppure cambiare idea su tutto. Ma proprio tutto: dalle trivelle in giù. Come sei cambiata Giorgia!”, aggiungeil leader del M5s.