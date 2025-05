Referendum: Corrado (Pd), ‘basta silenzio Rai’

12 Maggio 2025

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “L’8 e il 9 giugno siamo tutti chiamati a votare per lavoro e cittadinanza, ma in Rai va in onda un silenzio assordante: mancano servizi di approfondimento e dibattiti informativi”. Lo dice Annalisa Corrado, eurodeputata Pd.

“Oscurare i referendum è un grave atto antidemocratico, a maggior ragione perché intanto assistiamo alla processione dei promotori dell’ astensionismo: il Presidente del Senato La Russa, il presidente Fedriga (che presiede anche la conferenza dei Presidenti delle Regioni), Tajani e tutti gli esponenti della maggioranza parlamentare, continuano ad incitare le persone ad astenersi, spingendoli a rinunciare a dire la propria, nella migliore tradizione anti-democratica possibile”.

“Come se non bastasse, assistiamo con inquietudine alla richiesta di identificazione dei sindacalisti della CGIL durante un volantinaggio della campagna referendaria. La Presidente Meloni intanto è di nuovo sparita e non risponde: tutto bene?”.