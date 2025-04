Referendum: domani gli incontri di Landini con Pd, M5s e Avs

13 Aprile 2025

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini incontra domani il gruppo Parlamentare del Pd al Nazareno alle 9,30 sui referendum su lavoro e cittadinanza che si terranno l’8 e il 9 giugno. Landini incontrerà anche il gruppo parlamentare del M5S alle 16 in via di Campo Marzio e AVS alle 17,30 in corso Rinascimento. Lo rende noto la Cgil.