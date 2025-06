Referendum: FdI, ‘propaganda entrata nel seggio, per Pd regole valgono solo per altri’

8 Giugno 2025

Roma, 7 giu (Adnkronos) – “Dopo il cappellino di Bersani in pieno silenzio elettorale oggi si è arrivati oltre l’inimmaginabile, con la propaganda che entra addirittura dentro le cabine elettorali in un seggio della provincia di Roma. Questa mattina, a Olevano Romano, una presidente di seggio si è lasciata fotografare in bella posa con un esponente locale del Partito Democratico, mettendo in mostra il libro di Bersani. La foto poi finisce immediatamente sui social con l’invito a votare 5 Sì”. Lo dichiarano il deputato Alessandro Palombi e il senatore Marco Silvestroni di Fratelli d’Italia.

“Come sempre il Partito Democratico pensa che le regole valgano solo per gli altri, ma siamo certi che questa arroganza non gli servirà per evitare un’altra sonora sconfitta elettorale”, aggiungono.