Referendum: flash mob a P.Chigi, governo attivi piattaforma digitale per firme online

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – I Radicali Italiani, insieme a +Europa e altre associazioni, hanno partecipato oggi pomeriggio al flash mob sotto Palazzo Chigi per protestare contro la mancanza della piattaforma digitale per firmare online Referendum e leggi di iniziativa popolare. I manifestanti hanno mostrato cartelli su sfondo giallo, sui quali era riportata la scritta ‘firma negata, diritto violato’, ‘governo fuorilegge da 651 giorni’.

“Siamo qui oggi a manifestare per chiedere al governo l’applicazione della piattaforma digitale gratuita – ha dichiarato Federica Oneda, dei Radicali Italiani- perché stiamo raccogliendo le firme per sei proposte di legge di iniziativa popolare: due su temi ambientali, due su temi economici e due sui diritti”.

“Lo stiamo facendo – ha proseguito – raccogliendo le firme ai tavoli e online, ma per farlo abbiamo dovuto appoggiarci a una piattaforma privata che chiede l’autenticazione delle firme e il costo di un euro e cinquanta a firma alle cittadine e ai cittadini italiani che vogliono sottoscrivere le proposte. Pagare un euro e cinquanta a proposta significa che il nostro governo e le nostre istituzioni hanno dato un costo alla democrazia. Chiediamo che la maggioranza si sbrighi a far funzionare questa piattaforma, porteremo poi avanti una class action contro il governo per chiedere un risarcimento per i cittadini e le cittadine che hanno già sottoscritto, perché un diritto non può essere un diritto di classe ma deve essere per tutti e per tutte”.