Referendum: Foti, ‘altro che spallata, è stato un perfetto autogol’

10 Giugno 2025

Roma, 10 giu (Adnkronos) – “La sinistra ha preso una cinquina che in confronto quella dell’Inter era una carezza”. Lo dice Tommaso Foti, ministro degli Affari europei, a Repubblica sul referendum.

“Le spallate quando vengono molto annunciate in genere finiscono per produrre una lussazione della spalla a chi le vuol dare. Anche in questo caso la regola si è confermata: come i pifferai di montagna, partirono per suonare e finirono suonati”, spiega Foti.

“Commentiamo questo di referendum, che per la sinistra doveva essere prima un voto contro La Russa, poi contro Meloni. Alla fine, un autogol”, sottolinea il ministro.