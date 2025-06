Referendum: Fratoianni, ‘Meloni e La Russa temono voto cittadini’

3 Giugno 2025

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Agli italiani diciamo di andare a votare, e di votare cinque SI, perché con il loro voto possono cambiare in meglio la loro vita. Con un voto possono avere la garanzia di riavere il proprio posto di lavoro se sono ingiustamente licenziati, di essere meno precari o di avere più sicurezza sul lavoro”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio. Il leader di SI sarà poi nel pomeriggio a Bari ad una manifestazione pubblica del comitato referendario per il Si insieme a Maurizio Landini, Elly Schlein, Chiara Appendino, Michele Emiliano (ore 19 Piazza del Ferrarese).

“Hanno paura del voto dei cittadini – conclude Fratoianni – e siccome non hanno argomenti si inventano, con vari toni di creatività, un invito all’astensione, uno dopo l’altro. E questi sono tutti buoni motivi per andare l’8 e il 9 giugno a votare in tantissimi e in tantissime e votare cinque si”.