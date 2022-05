Maggio 27, 2022

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “La stragrande maggioranza del popolo italiano non sa nemmeno dell’esistenza di questi referendum. Penso che per la democrazia sia necessario che, da qui al 12 giugno, cresca l’informazione sui referendum, quella vera, che entra nel merito e che fa conoscere le posizioni e i temi che sono all’ordine del giorno. In questo modo sono sicuro che il quorum sarà raggiunto”. Lo ha detto il deputato di Iv e direttore dell’emittente, Roberto Giachetti, al Gr di Radio Leopolda.