Referendum: incontro comitati-vertici Rai, ‘garantire informazione’

17 Marzo 2025

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – I comitati referendari hanno incontrato oggi pomeriggio i vertici Rai. “Un incontro necessario anche per lo stallo della commissione di Vigilanza Rai per l’ostruzionismo della maggioranza, che è l’organo di garanzia che deve approvare il regolamento sugli spazi dedicati a campagna referendaria”, ha detto Riccardo Magi spiegando che nel corso dell’incontro è stata illustrata “una bozza di regolamento che ricalca quello degli ultimi referendum del 2022”.

“Noi -aggiunge Magi- abbiamo sottolineato alcune necessità e cioè che gli spazi dedicati ai confronti non siano in fasce di ascolto penalizzanti ma abbiamo anche richiamato a garantire l’informazione anche negli spazi di approfondimento. Crediamo questo sia il compito del servizio pubblico televisivo”. Magi ha quindi ricordato la novità del voto dei fuori sede: “Abbiamo ottenuto questa sperimentazione. La richiesta per i fuori sede va fatta entro 35 giorni prima al voto e quindi le persone vanno informate”.

Esigenza sottolineata anche da Maurizio Landini. “E’ un’informazione che va divulgata”. La Rai, ha aggiunto il segretario della Cgil, si è detta “disponibile ad affrontare le questioni da noi poste. Per noi è importante che già dai prossimi giorni anche le trasmissioni di approfondimento e intrattenimento affrontino” il tema dei referendum. “Noi non stiamo chiedendo alla Rai di dire ai cittadini cosa votare ma che dica ai cittadini che c’è un referendum. E i referendum hanno un vincolo: c’è un quorum. Se ci fosse stato alle europee, non si sarebbe raggiunto e non sarebbero state valide. Quindi il servizio pubblico faccia la sua parte. Abbiamo chiesto di poterci incontrare di nuovo nelle prossime settimane per verificare che gli impegni che oggi si sono presi, vengano concretamente messi in campo”.