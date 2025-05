Referendum: interrogazione De Cristofaro (Avs), ‘grave circolare a prefetture’

3 Maggio 2025

Roma, 3 mag (Adnkronos) – “Ormai manca poco più di un mese alle votazioni per i cinque referendum sul lavoro e sulla cittadinanza, promossi da sindacati e associazioni, ma l’informazione sui quesiti e sulla scadenza referendaria di giugno è pressoché assente. Anzi, il boicottaggio da parte dei partiti della destra, si fa sempre più evidente”. Lo dice il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

“Non faranno come Craxi che invitò ad andare al mare, ma stanno usando tutti i trucchi possibili per impedire agli italiani di informarsi per poi votare. E’ molto grave la circolare che alcune Prefetture stanno inviando alle pubbliche amministrazioni, ed in particolare alle scuole, con il divieto di svolgere attività di comunicazione -prosegue-. Circolare della quale chiederemo conto con una interrogazione al ministro dell’Interno Piantedosi”.

“Di fronte all’immobilismo del governo è necessario cambiare le misure sulla precarietà e quelle che hanno aggravato la sicurezza. E va data una prospettiva alle centinaia di migliaia di giovani italiani di seconda generazione che attendono la cittadinanza. E il referendum è lo strumento giusto per farlo e per rimettere al centro della politica le persone. E di questo il governo ha paura”, conclude.