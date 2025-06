Referendum: Ist.Cattaneo, ‘no a cittadinanza tra il 15 e il 10% elettori Pd’

10 Giugno 2025

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Tra il 15 e il 20% di chi ha votato Pd alle europee del 2024 ha espresso un voto negativo nel quesito sulla cittadinanza. Si legge in un’analisi dell’Istituto Cattaneo. “Il risultato deludente del Sì sulla cittadinanza è frutto di vari fattori. La quota relativamente piccola di elettori dell’area liberal-riformista che ha partecipato al voto, si è schierata nettamente per il No sul primo quesito, per il Si sul quinto. Al contrario, gli elettori Cinque Stelle massicciamente per il Sì sul primo quesito, si sono divisi sul secondo: nel complesso, ma soprattutto al Nord, sembrano andati in netta prevalenza sul No. Così come ha fatto tra il 15 e il 20% degli elettori Pd delle Europee”.