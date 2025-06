Referendum: La Russa, ‘dalla sinistra volgare utilizzo mie parole, una campagna di odio’**

9 Giugno 2025

Roma, 9 giu (Adnkronos) – “Io sono andato a votare. In un comizio ho detto, penso che non andrei a votare. Ma quello era un pubblico tutto mio. Poi non ho fatto cenno nè parola di propaganda mentre sulle mie parole la propaganda l’ha fatta la sinistra con un volgare utilizzo delle mie parole. Quasi campagna di odio dire, vota diverso da La Russa”. Lo ha detto Ignazio La Russa, a La7, sui referendum.