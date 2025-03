Referendum: ‘Lasciateci votare’, a Montecitorio il presidio dei promotori

11 Marzo 2025

Roma, 11 mar (Adnkronos) – ‘Lasciateci votare’ e ‘Abbiamo fretta di votare’. Con questi slogan alcuni tra i promotori dei referendum si sono ritrovati davanti alla Camera dei deputati per chiedere, tra le altre cose, il voto per i fuori sede, l’election day e una corretta informazione sugli appuntamenti referendari su cittadinanza e lavoro di questa primavera.

“Chiediamo al governo di favorire la partecipazione ai prossimi referendum con l’election day insieme alle amministrative, consentendo il voto a studenti e lavoratori fuori sede”, ha spiegato il segretario di +Europa Riccardo Magi che, con Maurizio Landini, ha promosso un presidio in vista dell’incontro a palazzo Chigi. “Bisogna garantire l’informazione, a partire dalla Rai, su questo appuntamento fondamentale per la partecipazione e per la democrazia”, ha sottolineato Magi.

Il segretario di +Europa, con i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, il segretario del Psi Vincenzo Maraio a altri promotori si è unito alle associazioni studentesche che, a Montecitorio, hanno manifestato per il referendum. “Votare vuol dire garantire la qualità della democrazia, noi siamo al fianco di chi vuole esprimere questo diritto e, come Avs, abbiamo preparato il sito votofuorisede.it. Ci si può registrare e diventare rappresentante di lista”, ha spiegato Fratoianni. “I fuori sede sono cinque milioni, è anti democratico non consentire loro di votare. Per questo abbiamo lanciato questa campagna”, ha detto Bonelli.