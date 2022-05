Referendum: Lega e Radicali denunciano censura, ‘c’è cappa silenzio’

Maggio 31, 2022

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Partirà dalla mezzanotte di domani la forte iniziativa politica del vicepresidente leghista di Palazzo Madama Roberto Calderoli e del Partito Radicale. L’intento è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e di sradicare la cappa di silenzio calata sulla consultazione referendaria in programma il 12 Giugno prossimo”. Si legge in una nota. L’appuntamento è domani, mercoledì 1 Giugno, alle ore 15.00 nella sede del Partito Radicale in Via Largo Argentina 76, Roberto Calderoli, Irene Testa, Maurizio Turco e Marco Beltrandi parleranno alla stampa. “Nell’occasione sarà resa pubblica anche la missiva che il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli ha inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.