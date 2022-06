Referendum: Lega, ‘più di 100 adesioni a sciopero fame’

Giugno 3, 2022

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – Non si ferma l’iniziativa di Lega e Partito Radicale “Abbiamo Fame di Giustizia!”. In poco più di 24 ore hanno già superato quota 100 le adesioni allo sciopero della fame iniziato da Roberto Calderoli e Irene Testa. L’obiettivo è “abbattere il muro di silenzio eretto sui referendum della giustizia in programma il 12 giugno”, si legge in una nota della Lega. Aderire all’iniziativa è possibile anche online: https://referendumgiustizia.it/sciopero/ o https://www.partitoradicale.it/aderisci-allo-sciopero-della-fame-per-la-giustizia-giusta/.

Per Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, i cinque referendum sulla giustizia “rappresentano un’occasione unica, forse irripetibile, per rinnovare la giustizia, per procedere a una riforma necessaria e ormai ineludibile. Il nostro sciopero della fame serve per dare il giusto risalto al referendum e tutelare la democrazia perché i cittadini devono essere informati sui quesiti e messi nelle condizioni di decidere”.