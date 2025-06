Referendum: Magi, ‘Meloni contro cittadinanza, vuol dire che siamo nel giusto’

5 Giugno 2025

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni si dice contrarissima a dimezzare i tempi della cittadinanza e che non contribuirà ad aiutare un referendum che vuole portare la concessione della cittadinanza a 5 anni. È una buona notizia e vuol dire che siamo nel giusto”. Lo afferma il segretario di Più Europa e presidente del comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, Riccardo Magi.

“Dovrà lei rendere conto ai suoi elettori del fatto che tutto il suo governo sta umiliando lo strumento referendario invitando all’astensione. E dovrà rendere conto anche del fatto che quando si parlava di ius soli lei rilanciava con lo ius scholae, quando si è iniziato a parlare di ius scholae, a lei non andava bene neanche questo. Ora che c’è il referendum, Meloni propone lo ius niente. Ricordo a Meloni che questo referendum non è una questione interna alla sinistra ma una necessaria riforma per avere un paese più giusto. L’8 e 9 giugno andiamo tutti votare per dare diritti a tutti quegli italiani che sono stranieri in Patria e per mandare un messaggio a Giorgia Meloni e al suo governo”.