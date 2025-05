Referendum: Magi, ‘per giornali destra sono antidemocratici, hanno paura voto’

9 Maggio 2025

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “La sapete l’ultima? Per la destra e i suoi giornali i referendum sarebbero… antidemocratici. Sembra una barzelletta, invece è La Verità. Quelli che governano col 40% e vorrebbero pure eliminare i ballottaggi dicendo che col 40% si vince al primo turno, oggi ci raccontano che l’unico strumento con cui i cittadini possono dire direttamente la loro non è democratico. Sapete qual è la realtà? Il voto popolare li spaventa. I cittadini li mettono in crisi. Per questo, più ci dicono di non votare, più dobbiamo farlo. L’8 e 9 giugno andiamo a votare. Tutti”. Lo scrive su X il segretario di +Europa, Riccardo Magi, presidente del Comitato Promotore del Referendum Cittadinanza.