Referendum: Maraio, ‘da socialisti 5 sì’

6 Maggio 2025

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Care compagne, cari compagni. Stiamo entrando nella fase finale della campagna elettorale sui referendum dell’8 e 9 giugno prossimo. Come sapete, abbiamo aderito ai quattro referendum sul lavoro promossi dalla Cgil – abbiamo incontrato il Segretario Generale Maurizio Landini la settimana scorsa e siamo promotori di quello sulla cittadinanza”. Lo scrive il segretario socialista Enzo Maraio.

“Le forze politiche di maggioranza ieri hanno fatto appello al proprio elettorato di astenersi: una scelta che delegittima la democrazia e offende la Costituzione. Il Governo ha paura del voto popolare! Inoltre stanno tentando in tutti i modi di oscurare il referendum. Zero minuti dedicati sulla tv pubblica. Zero dibattiti. Questo silenzio è intollerabile. Il referendum è un diritto costituzionale, sancito dall’art. 75, e rappresenta l’unico strumento di democrazia diretta previsto dalla nostra Costituzione”.

“Nei prossimi giorni ci ritroveremo in piazza: organizzeremo nostri gazebo e nostre iniziative a sostegno dei 5 SI! Mancano pochi giorni: diamoci da fare!”.