Referendum: Maraio, ‘Election day, non temere voto cittadini’

11 Marzo 2025

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Non bisogna mai temere quando i cittadini sono chiamati a esprimersi attraverso le urne per decidere su battaglie di civiltà, quelle dei referendum, per cui i Socialisti si sono sempre battuti. Chiediamo al Governo di individuare la data per l’Election day, per consentire a tutti i cittadini, agli studenti e ai lavoratori fuori sede, di dare il loro contributo per la vita democratica del Paese”. Lo afferma il segretario del Psi, Enzo Maraio, che ha partecipato insieme al segretario di Più Europa, Riccardo Magi, al segretario generale della Cgil, Maurizio Landini e ad altre forze politiche al sit in in piazza Montecitorio per chiedere il voto referendario ai fuori sede, una corretta informazione e l’Election day.