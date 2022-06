Referendum: Meloni, ‘sulla giustizia silenzio dilagante’

Giugno 1, 2022

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Intorno ai referendum sulla giustizia vedo un silenzio dilagante. Le forze che si muovono contro la riforma della giustizia si stanno organizzando bene. Noi di Fdi siamo favorevoli al pronunciamento dei cittadini ai referendum sulla giustizia, tema sul quale il Parlamento ha storicamente difficoltà a legiferare”. Lo ha detto la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, intervenendo a “Non stop news” su Rtl 102.5.

“Noi ad esempio non abbiamo fatto mistero di non condividere il modo con cui è stato scritto il quesito sulla custodia cautelare. Se noi togliamo tout court la possibilità di utilizzare la carcerazione nel caso, ad esempio di reiterazione del reato, significa che ti privi di quegli strumenti per tenere in carcere chi compie certi reati di ‘criminalità diffusa’”.